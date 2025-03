Órgão fiscal do Reino Unido eleva previsões de empréstimos estatais e reduz para crescimento

Por Andy Bruce e David Milliken

LONDRES (Reuters) - O governo do Reino Unido deve tomar emprestado 47,6 bilhões de libras (US$61,4 bilhões) a mais até o final da década do que o previsto há cinco meses, de acordo com as previsões do órgão supervisor fiscal do país divulgadas nesta quarta-feira.

Enquanto a ministra das Finanças, Rachel Reeves, iniciava um discurso semestral de atualização orçamentária no Parlamento, o Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR, na sigla em inglês) afirmou que a perspectiva para as finanças públicas se deteriorou desde seu último relatório, assim como as expectativas para a economia.

O OBR disse que os empréstimos estatais no atual ano fiscal serão quase 10 bilhões de libras mais altos do que o esperado anteriormente, e as previsões para cada um dos cinco anos seguintes também foram aumentadas.

O OBR também disse que está reduzindo pela metade sua previsão para o crescimento econômico do Reino Unido neste ano, para 1,0%. Embora tenha elevado ligeiramente suas projeções para três dos quatro anos seguintes, o crescimento cumulativo entre 2023 e 2029 será meio ponto percentual menor do que o projetado em outubro, afirmou.

Reeves procurou apresentar o rebaixamento como resultado de "um mundo em transformação", citando a guerra na Ucrânia e a incerteza que paira sobre a economia mundial, que foi atingida pelos planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de importação.

"A ameaça que nosso continente enfrenta se transformou quando (o presidente da Rússia, Vladimir) Putin invadiu a Ucrânia. Desde então, ela se agravou ainda mais e continua evoluindo rapidamente", disse ela aos parlamentares.

"Ao mesmo tempo, a economia global se tornou mais incerta, trazendo insegurança em casa à medida que os padrões comerciais se tornam mais instáveis e os custos de empréstimos aumentam para muitas das principais economias", disse Reeves.

Ela se comprometeu a manter suas regras fiscais e disse que havia reconstruído uma reserva fiscal de 9,9 bilhões de libras que foi eliminada pelas previsões econômicas mais fracas e pelos custos mais altos de empréstimos.

"Como resultado das medidas que estou tomando hoje, posso confirmar que restaurei totalmente nossa margem de manobra", disse ela.

Reeves tem como objetivo equilibrar os gastos públicos diários com as receitas fiscais até 2030.