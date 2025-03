Nomeado para SEC, Atkins deve enfrentar perguntas sobre criptomoedas no Senado amanhã

Quando Paul Atkins, indicado pelo presidente Donald Trump para presidir a Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), comparecer perante um comitê do Senado amanhã para sua audiência de confirmação, ele deverá enfrentar perguntas difíceis sobre criptomoedas, a abordagem da comissão para regulamentação e execução, e seus próprios potenciais conflitos de interesse.

Ao contrário de alguns dos outros indicados de Trump para cargos de alto escalão dentro da administração, Atkins não é estranho à agência que ele deve liderar. Ele atuou como comissário na SEC de 2002 a 2008. Ele também trabalhou anteriormente como funcionário de dois presidentes da agência.

Com base em seu tempo na comissão, Atkins é visto como um indicado que, provavelmente, não embarcaria em esforços significativos e controversos para escrever novas regulamentações ousadas, mas, em vez disso, se concentraria em proteções mais básicas para investidores e esforços para combater fraudes.

Há dúvidas sobre os recursos da SEC para apoiar esses objetivos, bem como sua determinação em fazê-lo, dados os relatos de que centenas de funcionários podem estar deixando o departamento e a decisão da comissão de recuar em vários casos de criptomoedas iniciados durante a administração anterior.

"Suspeito que os democratas concentrarão muitas questões no papel da SEC na proteção do consumidor e do investidor", diz Chris Nevkinda do Cannon Financial Institute. "Desde a transição em janeiro, a SEC abandonou uma série de ações de execução direcionadas a vários negócios de ativos digitais, a saber, Coinbase e Ripple Labs."

Essas ações ocorreram sob a liderança interina de Mark Uyeda, um republicano que retomaria seu papel como comissário se Atkins for confirmado.