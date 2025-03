Micro-ondas Midea por menos de R$ 500 vale a pena? O que diz quem comprou

Para quem deseja praticidade na hora de esquentar os alimentos no dia a dia, o Guia de Compras UOL encontrou este micro-ondas da Midea por menos de R$ 500.

Com capacidade para 20 litros, esse micro-ondas pode ser programado para fazer algumas receitas e ainda disponibiliza trava de segurança, indicado para quem tem filhos pequenos.

O que diz o fabricante

Painel intuitivo para aquecimento e descongelamento de alimentos

Permite salvar tempo e configuração das receitas favoritas

Bloqueio eletrônico, que evita acionamentos acidentais

Reduz odores internos do aparelho

Capacidade de 20 litros, com espaço mínimo necessário para ventilação

O que diz quem comprou

Na Amazon, o produto tem mais 9.000 avaliações, com uma nota média de 4,6 estrelas (do máximo de 5). No geral, os consumidores elogiaram bastante o design do aparelho e seu tamanho. Confira a seguir algumas opiniões de quem comprou.

O micro-ondas é muito bonito e tem o espelhamento que eu queria. Por dentro, ele é branco, o que o deixa ainda mais atrativo. Nunca tinha comprado nada dessa marca Midea antes, mas estou satisfeito com a qualidade. Eduardo

Gostei muito, tamanho ideal para minha cozinha. Boa potência e muito bonito. Claudimari

Perfeito para o uso no dia a dia, cabe um prato grande tranquilamente para esquentar comida. Beatriz

Chegou muito rápido. Produto em perfeita condição, sem nenhuma avaria. Até o momento está atendendo as minhas necessidades. Cesar

Pontos de atenção

Um comprador se queixou apenas da embalagem. Outros reclamaram da potência, que, comparado com outros micro-ondas, pode ser menor. Confira avaliações a seguir.

É bem pequeno, mas, para esquentar prato de comida e leite, está ótimo. A embalagem é no isopor e plástico e achei estranho porque não veio dentro da caixa. Andrea

Ele é compacto, tem a aparência moderna e os botões são tecnológicos. No entanto, vale ressaltar sobre a potência dele. Para aquecer um prato de comida, por exemplo, na potência máxima, são, pelo menos, 2min30s. Renan

