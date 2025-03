Lula emite nota de pesar pela morte de Fuad Noman, prefeito de BH

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, na noite desta quarta-feira (26), o falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, aos 77 anos de idade.

A morte foi confirmada pela administração municipal durante a manhã. Lula está em viagem oficial ao Japão, onde já é manhã de quinta-feira (27).

Morre em Belo Horizonte prefeito Fuad Noman. "Recebi com muita tristeza a notícia sobre o falecimento de Fuad Noman, nosso querido prefeito de Belo Horizonte, com quem tive a honra de estar lado a lado na luta que permitiu a vitória da democracia sobre o autoritarismo em 2022 no Brasil e em 2024 na capital mineira", escreveu o presidente, em referência ao apoio mútuo de ambos durante as duas últimas eleições.

Em uma virada histórica, Noman (PSD) ganhou as eleições na capital mineira no segundo turno, no ano passado, derrotando Bruno Engler (PL). Já Lula saiu vitorioso no embate contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, há pouco mais de dois anos.

"Sua partida representa uma perda para as mineiras e os mineiros, mas também para todo o serviço público brasileiro ao qual dedicou a sua vida, sua inteligência e sua experiência. Noman teve uma brilhante carreira como servidor federal, comandou secretarias nos três níveis de governo e presidiu empresas estatais, sempre colocando o interesse coletivo em primeiro lugar", prosseguiu Lula.

O presidente desejou conforto à esposa de Noman, Mônica Drummond, além de familiares e amigos. Diversos políticos mineiros e autoridades nacionais lamentaram a morte de Fuad Noman.

O prefeito de Belo Horizonte estava internado desde o dia 3 de janeiro para tratar de uma pneumonia. O quadro foi piorando e, na noite de ontem (25), sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O vice-prefeito Álvaro Damião, que já estava como prefeito em exercício da capital mineira, assumirá o comando da cidade de forma definitiva.

A administração municipal informou ainda que o corpo de Fuad Noman será velado na tarde desta quinta-feira (27) em uma cerimônia aberta, a ser realizada na própria sede da Prefeitura de Belo Horizonte, no centro da cidade.