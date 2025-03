'Ao invés de chorar, caia na realidade', diz Lula sobre Bolsonaro virar réu

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisar "cair na realidade" sobre ter virado réu por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

É "visível" que Bolsonaro tentou dar um golpe no país, segundo Lula. A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) foi unânime em aceitar a denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado, o que transforma o ex-presidente e mais sete aliados em réus numa ação penal.

Seria presunção minha fazer qualquer prognóstico sobre a decisão do STF. O correto é que o STF está se baseando e se manifestando nos autos do processo depois de meses e meses de investigação muito bem-feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível, por todas as provas, que ele tentou contribuir para o meu assassinato, o do vice-presidente e do ex-presidente da Justiça Eleitoral brasileira. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse país.

Lula, sobre Bolsonaro ter virado réu, em coletiva de imprensa em Tóquio, no Japão

Bolsonaro sabe que o que tentou fazer não foi correto, afirma o presidente. "Não adianta ele ficar fazendo bravata dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que cometeu. Só ele sabe o que fez. Ele sabe que não foi correto. Não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento."

Para Lula, pedir por anistia é dizer que foi culpado pela tentativa de golpe. "Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Prova que é inocente, e vai ficar livre. Como ele não tem como provar que é inocente, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Só espero que a Justiça faça Justiça. Se nos autos do processo ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive."

Não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de Estado que está sendo julgado. É a conduta desse cidadão que está sendo julgada. Então, eu penso que, se ele for culpado, ele tem que se contentar com a punição. Isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país.

Lula, sobre Bolsonaro ter virado réu

Viagem ao Japão

Acompanhado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Lula afirmou que levará os presidentes nas próximas viagens. "Só não viajarão comigo quando não quiserem.", disse Lula.

Durante a semana, presidente afirmou que o Brasil irá assinar dez acordos de cooperação "nas mais diversas áreas" com o Japão, além convênios entre empresas, bancos e universidades. Lula exaltou a importância que o Japão teve para a economia brasileira no passado, mas disse que é preciso aprimorar a relação bilateral, que "não andou bem" na última década.

Entre as oportunidades de negócio bilateral, o presidente citou a agenda climática, com destaque para a intenção do Japão de aumentar a proporção de etanol presente na gasolina. Lula também mencionou a expectativa com a ampliação dos investimentos de montadoras japonesas como a Honda, a Nissan e a Mitsubishi na produção local de veículos elétricos e híbridos.

Lula disse também que é preciso avançar nas tratativas para a assinatura de um acordo de comércio entre o Japão e os países do Mercosul. "Em um mundo cada vez mais complexo, é fundamental que parceiros históricos se unam para enfrentar as incertezas e instabilidades da economia."

*Com informações de Estadão Conteúdo