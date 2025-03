Líder da Coreia do Norte supervisiona teste de drones suicidas com IA, diz KCNA

SEOUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou o teste de drones suicidas com tecnologia de inteligência artificial (IA) e disse que o controle não tripulado e a capacidade de IA devem ser as principais prioridades no desenvolvimento de armas modernas, informou a mídia estatal na quinta-feira (horário local).

Kim também inspecionou os novos drones de reconhecimento atualizados, capazes de detectar alvos táticos e atividades inimigas em terra e no mar, informou a agência de notícias estatal KCNA.

"Kim Jong Un disse que equipamentos não tripulados e tecnologia de inteligência artificial devem ser as principais prioridades na modernização de armas", disse a KCNA.

Ele enfatizou a importância de promover um programa nacional coordenado de longo prazo para estar na vanguarda da aceleração da concorrência de veículos aéreos não tripulados (UAVs) inteligentes para uso militar, disse a agência.

A Coreia do Norte tem feito um grande esforço para desenvolver drones, incluindo munições kamikaze. Suspeita-se que o projeto seja parte da crescente cooperação militar com a Rússia no último ano.

Acredita-se que as tropas norte-coreanas enviadas para a guerra da Rússia contra a Ucrânia tenham se envolvido na guerra de drones, adquirindo uma valiosa experiência no campo de batalha.

(Reportagem de Jack Kim)