Antifrizz, brilho, maciez: testamos leave-in que promete 10 benefícios

O Leave-In Elseve Reparação Total 5 Cicatri Renov, de L'Oréal Paris, se converteu em apenas uma semana em um dos itens queridinhos do meu cronograma capilar.

Mais do que eliminar o frizz e oferecer proteção térmica, o produto é multibenefícios e conta com uma fórmula que age na cutícula dos fios, repondo os nutrientes e reparando a fibra. A seguir conto em detalhes sobre o que achei e os resultados que alcancei:

O que eu gostei

Tratamento completo. Oferece dez benefícios: reparação, selagem, brilho, maciez, toque deslizante, desembaraço, menos quebra, antifrizz, antiumidade e proteção térmica.

Aroma. Sabe aquele cheirinho delicioso de tratamento poderoso de salão? Ele tem e é duradouro.

Dois tamanhos. O produto está disponível nas versões com 100 ml (a que usei) e 50 ml, perfeita para levar na bolsa e usá-lo conforme a necessidade ao longo do dia.

Preço. O custo-benefício é muito bom, já que é um leave-in com valor competitivo e ótimos resultados.

Leave-In Elseve Reparação Total 5 Cicatri Renov tem textura de fácil aplicação Imagem: Heloísa Noronha/ UOL

Ajeita o cabelo. Como eu costumo clarear as pontas de cabelo, que são repicadas, é comum ficar com o cabelo mais volumoso e com um aspecto ressecado caso eu opte por secá-lo naturalmente - o que acontece com uma certa frequência. O leave-in dá aquela "ajeitada" boa sem ficar com um efeito pesado ou gorduroso.

Versatilidade. Usei de quatro formas diferentes: 1) Após secar o cabelo com secador; 2) Antes de secar o cabelo com secador; 3) Imediatamente após a lavagem, deixando os fios secarem naturalmente em seguida; e 4) Nos cabelos semisecos, sem usar secador. De todos os jeitos percebi que os fios ficaram disciplinados, sem frizz e macios.

Hidratação. O efeito não é só instantâneo e estético, mas cumulativo. Com uma semana de uso diário percebi que meu cabelo estava mais hidratado e saudável.

Pontos de atenção

Textura. É um pouco mais denso do que produtos similares e, por isso, é possível que muita gente estranhe a consistência e a capacidade de espalhar.

Quantidade. É preciso caprichar. Meu cabelo é médio para longo e eu apliquei o leave-in apenas nas pontas, mas precisei repetir a quantidade (por volta de uma moeda de R$ 1) três vezes. Então, para cabelos bem compridos que necessitem de cuidados especiais, acredito que será necessário ainda mais produto.

Quem pode gostar?

Indicado para cabelos danificados, o Leave-In Elseve Reparação Total 5 Cicatri Renov pode atender as expectativas mais distintas.

Segundo a L'Oréal Paris, o poder reparador intenso é capaz de recuperar danos causados por até mil passadas de escova e cem chapinhas —ou seja, é ideal para quem usa assiduamente fontes de calor para ajeitar os fios. Por não pesar no cabelo, tem um efeito sutil, secagem rápida e disciplina os fios enquanto promove uma hidratação potente.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.