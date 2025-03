Kremlin se declara 'satisfeito' com diálogo com EUA e cita contatos 'intensivos'

A Rússia afirmou nesta quarta-feira (26) que está satisfeita com o diálogo com os Estados Unidos e assegurou que os contatos "intensivos" prosseguem, um dia após Washington anunciar um acordo sobre uma possível trégua russo-ucraniana no Mar Negro.

"Estamos satisfeitos com a forma pragmática e construtiva como este diálogo está se desenvolvendo, que, além disso, está dando resultados", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Ele acrescentou que os contatos "realmente intensivos" prosseguem com os Estados Unidos.

