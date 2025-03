Kremlin diz que várias condições precisam ser atendidas antes que acordo do Mar Negro possa ser ativado

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que várias condições precisam ser atendidas antes que um acordo de segurança marítima no Mar Negro negociado com os Estados Unidos possa ser ativado, apontando para um acordo anterior que, segundo ele, ignorou as necessidades de Moscou.

Os Estados Unidos chegaram a acordos separados na terça-feira com a Ucrânia e a Rússia para cessar os combates no Mar Negro e pausar os ataques contra alvos energéticos, com Washington concordando em pressionar para suspender algumas sanções contra Moscou.

Embora as exportações russas de alimentos e fertilizantes não estejam sujeitas às sanções ocidentais, Moscou afirmou que as restrições sobre pagamentos, logística e seguro têm representado uma barreira às remessas.

A Rússia quer a reconexão de seu banco agrícola estatal Rosselkhozbank ao sistema de pagamentos internacionais Swift. Essa e outras medidas podem exigir a concordância dos países europeus.

"Quanto à iniciativa de grãos do Mar Negro, ela pode ser ativada após a implementação de uma série de condições", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

"São as mesmas condições que foram incluídas na Iniciativa do Mar Negro (original)... todas as condições foram cumpridas, exceto aquelas referentes ao lado russo. Portanto, é claro, desta vez a justiça deve prevalecer e continuaremos nosso trabalho com os norte-americanos."

Em 2023, Moscou se retirou do acordo original, mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia em 2022, reclamando que os obstáculos às suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes não haviam sido aliviados, conforme prometido nos termos desse acordo.

(Reportagem de Dmitry Antonov)