Jornalista russa morre em explosão de mina em Belgorod

Uma jornalista de um canal de televisão estatal russo morreu na explosão de uma "mina inimiga" na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciou a emissora nesta quarta-feira.

"Anna Prokofieva, correspondente de guerra do Pervy Kanal, morreu no exercício de sua profissão. Aconteceu na região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, onde a equipe de filmagem [...] passou por cima de uma mina inimiga", afirmou a emissora pública.

Um cinegrafista ficou ferido e está em condição "grave" no hospital, segundo o governador da região vizinha de Kursk, Alexander Khinshtein.

Anna Prokofieva, 35 anos, estava fazendo reportagens "na área da operação especial", termos usados pela Rússia para definir a ofensiva em larga escala contra a Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022.

Na segunda-feira, um repórter, um cinegrafista e um motorista morreram no leste da Ucrânia, informaram os meios de comunicação para os quais trabalhavam, o jornal russo Izvestia e a emissora de televisão pública Zvezda, vinculada ao Ministério da Defesa da Rússia.

Desde o início da ofensiva russa, em 24 de fevereiro de 2022, pelo menos 15 jornalistas morreram durante o exercício da profissão, segundo ONGs especializadas.

O coordenador de vídeo da AFP na Ucrânia, Arman Soldin, morreu em 9 de maio de 2023, aos 32 anos, em um ataque com foguetes quando preparava uma reportagem em Chasiv Yar, perto da frente de batalha, na região de Donetsk.

A Rússia acusou diversas vezes a Ucrânia de ter apontado ataques contra jornalistas russos, mas nega sistematicamente sua responsabilidade nas mortes de profissionais da imprensa atribuídas aos bombardeios de seu Exército.

