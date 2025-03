Jatos militares batem durante voo de treinamento na França; vídeo

Dois jatos militares bateram e caíram durante um voo de treinamento próximo a uma base aérea em Saint-Dizier, na França. Ninguém morreu.

O que aconteceu

Acidente aconteceu durante ensaio de show aéreo da Patruille de France, equivalente à Esquadrilha da Fumaça no Brasil. A gravação do momento mostra seis aviões realizando uma manobra enquanto soltavam fumaça azul e vermelha — cores da bandeira francesa. Entretanto, quando as aeronaves voltavam à posição horizontal, duas delas se chocaram e caíram.

Pilotos e passageiro conseguiram ejetar. Os pilotos dos dois jatos, além de um passageiro que estava em uma das aeronaves, chegaram ao chão com ferimentos leves, segundo o jornal Le Parisien. Dois deles estavam em "emergência relativa" e tiveram de ser levados ao hospital de Saint-Dizier, enquanto o terceiro foi tratado pelo exército, de acordo com informações da AFP.

Uma das aeronaves caiu em um silo, causando um incêndio. A outra caiu próxima a um posto de gasolina e explodiu, mas não causou mais danos. Dezenas de bombeiros foram à região para apagar os focos de incêndio. Investigações foram iniciadas para esclarecer a causa do acidente.

A Patrouille de France é uma patrulha notável, eles geralmente são pilotos experientes, então definitivamente há uma causa para este acidente, e os serviços responsáveis pela investigação nos fornecerão essas informações. Eles estão bem, estão conversando, não têm ferimentos aparentes, mas neste tipo de procedimento é adequado fazer um check-up completo [?] . "Eles são treinados para este tipo de situação. Régine Pam, prefeita de Haute-Marne, em entrevista coletiva ontem

Patruille de France se apresenta anualmente em 14 de julho, Dia da Queda da Bastilha. Criada em 1953, o grupo acrobático é formado por pilotos de caça selecionados e é considerado uma "unidade de elite". Acidentes com pilotos da esquadrilha são raros.