Carla Araújo: Bolsonaro sinaliza que deixará de lado estratégica jurídica

Após ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) declararem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu por tentativa de golpe de Estado, o líder retomou o "cercadinho" de antigamente e sinalizou que irá deixar de lado qualquer estratégica jurídica, pontuou a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

Bolsonaro decidiu não comparecer ao segundo dia da sessão que o tornou réu, diferentemente de ontem. Ele optou por ir ao Senado, acompanhar a sessão ao lado do filho Flávio Bolsonaro e de outros aliados.

E aí, na minha avaliação, é o ex-presidente partindo para uma estratégia completamente política. Ele aparece naquele bolo de aliados, quase como se fosse o cercadinho dele de antigamente. Carla Araújo, colunista do UOL

O caso julgado pelo Supremo é sobre a tentativa de golpe promovida por apoiadores de Bolsonaro, que não aceitavam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em janeiro de 2023. Na ocasião, os bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A suspeita é que Bolsonaro e alguns membros próximos a ele conspiraram, organizaram e estimularam a invasão.

Na sessão de hoje, os cinco magistrados foram favoráveis na integralidade do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes.

Após virar réu, Bolsonaro convocou uma coletiva de imprensa, com aliados alinhados atrás dele, como se fosse o "cercadinho" —local usado pelo então presidente para conversar frequentemente com os seus apoiadores. O político atacou o ministro Moraes, negou ter pressionado militares, mas admitiu ter discutido "hipóteses de dispositivos constitucionais".

Ele quase que deixa qualquer estratégia jurídica, neste momento, e vai para o confronto político. Ele vai requentar todas as teorias de conspiração, que ele próprio vem trazendo desde o seu mandato. Ele vai continuar batendo nessa tecla. E conhecendo bem o doutor Celso Vilardi [advogado de Bolsonaro], ele [Bolsonaro] vai um pouco contra a estratégia de defesa [do advogado], que não é de enfrentamento.

E aí, Bolsonaro está apostando em uma estratégia política, em uma saída pelo Congresso, de tentar forçar o Congresso a votar no PL da Anistia. Mas, evidentemente, esse comportamento do ex-presidente... não sei se ajuda na sua defesa. Carla Araújo, colunista do UOL

Denúncia contra Bolsonaro

O ex-presidente foi denunciado pela PGR em fevereiro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou denúncia contra Bolsonaro e outras 33 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A defesa de Bolsonaro nega crimes e alega perseguição política. Ele se tornou o primeiro ex-presidente a se tornar réu por tentativa de atentar contra a democracia.

Tales: Vídeo exibido por Moraes sobre 8/1 foi destruidor para Bolsonaro

No UOL News, o colunista Tales Faria afirmou que o vídeo exibido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, com sequência de imagens violentas ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, foi destruidor para Bolsonaro (PL) e os seus aliados durante o julgamento de hoje.

Aquele vídeo [mostrado por Moraes no STF] foi fortíssimo, além dos documentos. Foi destruidor. Ele desmontou toda a argumentação da defesa. Tales Faria, colunista do UOL

Moraes mostrou hoje durante a leitura de seu voto um vídeo com cenas de agressão, destruição e incêndios, que ocorreram durante atos promovidos por apoiadores de Bolsonaro. Alguns advogados de defesa de denunciados criticaram a exibição da sequência. Moraes justificou o vídeo de 8 de janeiro por ser "fato notório" e garantido pelo Código de Processo Penal.

