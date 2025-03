Tales: Vídeo exibido por Moraes sobre 8/1 foi destruidor para Bolsonaro

O vídeo exibido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, com sequência de imagens violentas ocorridas no dia 8 de Janeiro de 2023, foi destruidor para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os seus aliados durante o julgamento de hoje, avaliou o colunista Tales Faria no UOL News, do Canal UOL. A suspeita é que Bolsonaro e alguns membros próximos a ele conspiraram, organizaram e estimularam a tentativa de golpe, após a vitória do presidente Lula (PT) nas eleições de 2022.

Aquele vídeo [mostrado por Moraes no STF] foi fortíssimo, além dos documentos. Foi destruidor. Ele desmontou toda a argumentação da defesa. Tales Faria, colunista do UOL

Moraes mostrou hoje durante a leitura de seu voto um vídeo com cenas de agressão, destruição e incêndios, que ocorreram durante atos promovidos por apoiadores de Bolsonaro. Alguns advogados de defesa de denunciados criticaram a exibição da sequência. Moraes justificou o vídeo de 8 de Janeiro por ser "fato notório" e garantido pelo Código de Processo Penal.

Ao final da sessão, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados.

A partir de agora, Bolsonaro não pode tentar fugir do processo. Ele é réu, vai ser julgado devido aos indícios. O que tem de mostrar agora é que ele [Bolsonaro] liderou o grupo, crucial para a tentativa de golpe. É isso que vai ter de ser demonstrado a partir de agora. Tales Faria, colunista do UOL

Ao Canal UOL, Tales também fez uma análise sobre como a decisão de hoje pode prejudicar Bolsonaro nos bastidores de Brasília.

Do ponto de vista político, eu acho que o Bolsonaro desceu vários degraus na sua relação com o Centrão, com os políticos que o apoiavam antes. Alguns vão dizer 'ficar ao lado dele é prejuízo'. Então, ficarão aqueles que são muito próximos, o Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo], possivelmente, por exemplo, deve ficar até o final. Tales Faria, colunista do UOL

Maierovitch: Julgamento que tornou Bolsonaro réu mostrou caminhão de provas

O julgamento que tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete aliados por tentativa de golpe apontou para um "caminhão de provas" e "indicativos suficientes", considerou o jurista e ex-magistrado Wálter Maierovitch no UOL News.

O Tales [Faria, colunista do UOL] e eu já tínhamos anunciado esse placar. Por quê? Porque a questão é muito simples: existem indicativos suficientes, razoáveis, de autorias. E no caso, inúmeras provas existiam. Os crimes existiam, havia materialidade. Também um caminhão de provas. A causa é justa, existia justa causa. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O caso julgado pelo Supremo é sobre a tentativa de golpe promovida por apoiadores de Bolsonaro, que não aceitavam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em janeiro de 2023. Na ocasião, os bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A suspeita é que Bolsonaro e alguns membros próximos a ele conspiraram, organizaram e estimularam a invasão.

Na sessão de hoje, os cinco magistrados foram favoráveis na integralidade do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes.

A pretensão era razoável ou se tratava de um ato sem nenhuma prova? Não. Existia na pretensão de punir, ela estava toda estribada em documentos, em provas, não era temerária, era uma justa causa exposta com base em documentos, que vão ser vistos com base na atuação de cada um. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

