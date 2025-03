Posso deduzir gastos com funeral na declaração de Imposto de Renda?

Os contribuintes que perderam um ente próximo e arcaram com as despesas do funeral em 2024 não podem deduzir os gastos no Imposto de Renda 2025. A Receita permite apenas que as despesas com saúde, educação, previdência social, previdência privada e com dependentes sejam abatidas. Confira quais despesas são dedutíveis.

Saúde

Lei permite dedução de diversas despesas médicas. Podem ser abatidos os gastos com consultas, tratamentos odontológicos, sessões com psicólogos, gastos com plano de saúde, cirurgias, exames, entre outros. Além dos seus próprios gastos, também é possível acrescentar despesas de dependentes e alimentandos.

Não há limite de dedução para as despesas médicas. No entanto, é preciso ter todos os recibos, notas fiscais do médico ou da clínica/hospital que comprovem os valores pagos.

Educação

Deduções atingem todos os níveis de escolaridade. Podem ser deduzidos gastos com ensino infantil (creches e pré-escolas), ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante ou técnico, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e curso de especialização.

A dedução dos gastos com educação é limitada a R$ 3.561,50 por pessoa (titular, dependentes e alimentandos). Assim como os gastos médicos, é necessário ter os recibos ou notas fiscais das despesas. Gastos com cursos extracurriculares ou de idiomas não são deduzidos.

Previdência privada

Quem tem plano de previdência privada no modelo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) pode deduzir os valores pagos, limitado a 12% da renda tributável. Se houver mais de um plano de previdência, o contribuinte deve somar os rendimentos anuais na hora de declará-los.

A dedução não vale para os planos VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

Dependentes

O limite de dedução por dependente é de R$ 2.275,08 por ano. Confira a lista completa de quem pode ser dependente no Imposto de Renda.

Pensão alimentícia

Quem paga pensão alimentícia pode deduzir o gasto desde que a pensão tenha sido definida por decisão judicial ou escritura pública (extrajudicial). O contribuinte que paga a pensão do alimentando pode também deduzir outras despesas, como saúde e educação, se assim foram definidas no acordo judicial.