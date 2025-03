IMC reduz prejuízo e eleva margem bruta no 4º tri

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A International Meal Company (IMC) reportou nesta quarta-feira um prejuízo líquido de R$47,8 milhões no último trimestre do ano passado, menor do que o resultado negativo de R$76,2 milhões um ano antes.

A receita líquida do grupo, que tem em seu portfólio marcas próprias e franqueadas, como KFC, Pizza Hut, Frango Assado e Viena, cresceu 1,8%, para R$546,7 milhões, enquanto as despesas gerais e administrativas caíram 12,9%.

De acordo com o presidente-executivo da IMC, Alexandre Santoro, a receita não cresceu o tanto que a empresa tinha planejado, em parte, pela decisão de priorizar a rentabilidade.

"A companhia perde um pouco de venda. Houve uma redução de vendas no delivery, principalmente no quarto trimestre, isso foi mais acentuado", observou.

"Isso impacta um pouco esse crescimento do quarto trimestre, especificamente, mas foi uma coisa que a gente planejou, de certa maneira, focando em melhoria das margens."

Nos últimos três meses do ano passado, a margem bruta da companhia alcançou 32,8%, de 29,1%.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado somou R$63,9 milhões, queda de 3% ante o mesmo período do exercício anterior, com a margem passando de 12,3% para 11,7%.

A companhia justificou a piora citando que no quarto trimestre de 2023 foram observados efeitos pontuais positivos referente a ajustes na base de ativos daquele período.

A IMC registrou nos últimos três meses do ano passado um fluxo de caixa livre de R$44 milhões, 27% acima de um ano antes.

A relação dívida líquida/Ebitda aumentou a 2,4 vezes, de 2,0 vezes um ano antes e 2,3 vezes no terceiro trimestre de 2024.

O grupo encerrou 2024 com 614 lojas, entre unidades próprias e franqueadas, distribuídas no Brasil e nos Estados Unidos. No trimestre, foram inauguradas 47 novas lojas, conforme plano de expansão, e encerradas 3 operações.