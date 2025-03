Ibovespa avança com petrolíferas; JBS recua

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta quarta-feira, aproximando-se dos 133 mil pontos no melhor momento, com petrolíferas entre os principais suportes em meio à alta de preços do petróleo no exterior, enquanto JBS recuava em meio à repercussão do balanço do último trimestre do ano passado.

Às 11h11, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,41%, a 132.614,17 pontos, tendo chegado a 132.878,72 pontos na máxima até o momento. O volume financeiro no pregão somava R$4 bilhões.

Na visão da equipe da Ágora Investimentos, persiste a incerteza sobre quais serão as próximas políticas anunciadas ou adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que continua deixando os ânimos aflorados entre os investidores. Em Wall Street, o S&P 500 recuava 0,3%.

"Essa falta de fôlego no exterior pode limitar a disposição ao risco por aqui também, embora o desempenho entre as principais commodities possa servir como um anteparo para os ativos locais", ponderou em relatório enviado a clientes.

DESTAQUES

- BRAVA ENERGIA ON valorizava-se 5,94%, engatando a quinta sessão seguida de alta, endossada pelo avanço do petróleo no exterior. A petrolífera também disse que recebeu notificação da gestora BTG Pactual WM sobre aquisição de ações, afirmando que atingiu aproximadamente 5,23% na empresa.

- PETROBRAS PN avançava 1,24%, acompanhando a alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 1,22%. No setor, PRIO ON ganhava 5,04% e PETRORECONCAVO ON registrava elevação de 3,23%.

- VALE ON tinha acréscimo de 0,68%, tendo como pano de fundo fechamento positivo dos futuros do minério de ferro na China, sustentados pela demanda sazonal pela commodity, embora cortes de produção por parte de algumas siderúrgicas chinesas tenham limitado novos ganhos.

- LOCALIZA ON subia 4,81%, no segundo pregão seguido de alta. Na véspera, a Abla, associação que representa locadoras de veículos do Brasil, afirmou que o setor não deve elevar as compras de carros novos este ano. MOVIDA ON, que não está no Ibovespa, ganhava 4,17%.

- AUTOMOB ON caía 7,41%, tendo no radar proposta aprovada pelo conselho de administração para grupamento de ações na proporção de 50 por 1. Na véspera, as ações fecharam a R$0,27. A proposta será votada em assembleia de acionistas convocada para 25 de abril.

- JBS ON recuava 2,5%, revertendo a alta da abertura, no primeiro pregão após mostrar resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$10,79 bilhões nos últimos três meses do ano passado, alta de 111,4% ano a ano. A JBS se mostrou otimista apesar de cenário desafiador para carne bovina nos EUA.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,92%, destoando da tendência positiva entre os bancos do Ibovespa. BRADESCO PN avançava 1,79%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT ganhava 0,66% e BANCO DO BRASIL ON subia 0,42%. BTG PACTUAL UNIT tinha acréscimo de 0,08%.

- SÃO MARTINHO ON subia 0,24% após quatro quedas seguidas. A companhia divulgou mais cedo que um incêndio que atingiu no domingo uma caldeira dentro do parque industrial da usina Iracema pode reduzir a capacidade diária de produção em até 30% da instalação. Na segunda-feira, a ação havia caído 3,7%.