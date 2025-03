'Ninguém com Bíblia', 'sem passeio no parque': veja frases de Moraes hoje

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou hoje que os ataques à sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023 não foram um "passeio no parque". O ministro relator foi o primeiro a ler seu voto no 2º dia de julgamento de Bolsonaro e mais sete denunciados por golpe de Estado.

O que disseram os ministros

Esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque. Houve, como eu salientei nas primeiras condenações, no primeiro mês, não foi um passeio no parque. Absolutamente ninguém estava lá passeando.

Alexandre de Moraes, relator e ministro do STF

Passam a querer criar uma narrativa de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando e estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua.

Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto.

Sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção. Uma verdadeira guerra campal, jogando bombas. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente.

Até a máfia tem um código de conduta de que os familiares são civis, não entram na guerra entre os grupos mafiosos.

Em 7 de setembro de 2021, todos se recordam, na avenida Paulista, que o então presidente Jair Bolsonaro, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, disse que, a partir daquele momento, não cumpriria mais ordem judicial. Fux se recorda que estavam incitando caminhoneiros para invadir o STF.

(matéria em atualiazação)