5àsec aposta em armários digitais para atrair público jovem e sem tempo

Depois dos armários digitais "lockers", a 5àsec lançou no ano passado o "dropbox", mirando no público mais jovem, conectado e sem muito tempo. Para utilizar o dropbox, é preciso preencher o canhoto, retirar uma embalagem, escanear o QR Code e depositar nos locais indicados as roupas que serão lavadas pela empresa.

Fábio Roth, presidente da 5àsec, diz que os dropbox, posicionados sempre em locais de fácil acesso, como mercados, academias e condomínios, é uma "evolução do locker". Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Para usar o dropbox, basta ter o WhatsApp. Não precisa ter Wi-Fi, não precisa ter nada. Ele é menor, mais barato, mais friendly também para o consumidor. Basta dar uma escaneada no QR Code ali, e ele vai ter o serviço também com a mesma rapidez e eficiência.

Fábio Roth, presidente da 5àsec

Dropbox da 5àsec Imagem: Divulgação

Mais sobre a entrevista

A 5àsec é uma marca francesa, fundada em 1968, em Marselha. A rede de lavanderias chegou ao Brasil em 1994, com a primeira unidade aberta em Fortaleza (CE). Faz parte do Grupo FRoth, detentor também da marca LavPop (lavanderia autosserviço lançada em 2022). A 5àsec tem 580 unidades em operação, e a LavPop, 85.

Paraguai e Uruguai serão os primeiros. Na entrevista, Roth diz que a 5àsec Brasil foi escolhida pela marca para abrir unidades em dois países da América Latina: Paraguai e Uruguai. "Nós fechamos um acordo recentemente com a marca mundial para começar a explorar também alguns países que ainda não tem 5àsec na América Latina. Vamos começar a expandir por Paraguai e Uruguai", afirma.