Exposição interativa em SP propõe pausa na correria do dia a dia

Uma nova exposição em cartaz no Sesc 14 Bis, no centro da capital paulista, convida o público a dar uma pausa no dia a dia. Chamada de Pausa, a mostra será aberta ao público nesta quinta-feira (27) e fica em cartaz até o dia 8 de agosto.

A exposição é composta por obras em grande escala da artista visual, arte-educadora, curadora e contadora de histórias Stela Barbieri. Construídas com materiais como bambu e miçangas, as instalações convidam o público a permanecer em seu interior e, dentro delas, a descansar, relaxar, conversar e refletir sobre a importância do descanso no dia a dia.

Complexo Cultural Júlio Prestes, em SP, terá nova sala de eventos . "Pausa nasce de minhas pesquisas cotidianas, em instantes dilatados e embalos de presença, ora em silêncio, ora em melodia e movimento. Em tempos de disputa pela nossa atenção, de aceleração avassaladora, quando muitas vezes não é possível respirar para fazer escolhas, fabular - pausar - é um ato político. Em momentos de guerras, de violência, de conflitos externos e internos, reflorestar o imaginário abre a possibilidade de invenção, de comunidade e de participação", disse a artista sobre a exposição.

Uma das obras interativas presentes na mostra é Banho de Canto, formada por uma estrutura circular de ferro, cercada por instrumentos musicais percussivos e elementos que produzem sons instalados ao redor de uma cadeira de balanço. Além dela há também casulos em grande escala que combinam elementos táteis, sensoriais e sonoros para a ativação da imaginação e reflexão.

Em um dos espaços da mostra, o público será convidado a desenhar o próprio casulo, refletindo sobre seu momento de descanso e relaxamento.

A entrada na mostra é gratuita. Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas no site do Sesc.