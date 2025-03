Exportação de carne bovina por terminal de contêineres de Paranaguá cresce 22%

São Paulo, 26 - A exportação de carne bovina pelo Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), no Paraná, registrou crescimento de 22% no primeiro bimestre de 2025, para 123 mil toneladas embarcadas em 4.483 contêineres. O desempenho da TCP superou a média nacional do setor, que, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), teve um aumento de 4,7% no volume exportado no período.Além do embarque de carne bovina, o TCP se mantém como o principal corredor de exportação de carne de frango do mundo e movimentou 382 mil toneladas no primeiro bimestre, o que representa 42% do volume total embarcado pelo Brasil. O Paraná, maior produtor nacional, embarcou 186 mil toneladas de carne de frango por meio do TCP.No total, entre janeiro e fevereiro, o TCP movimentou 545 mil toneladas de carnes e congelados em 20.035 contêineres.