EUA vão cortar financiamento de vacinas para países em desenvolvimento

O governo do presidente Donald Trump está disposto a cortar o financiamento da Gavi, organização de saúde internacional que fornece vacinas para países em desenvolvimento, segundo relatório divulgado pela imprensa local nesta quarta-feira (26).

Após a divulgação do documento, a Gavi, uma parceria público-privada, sediada em Genebra, publicou uma nota no X: "O apoio dos EUA à Gavi é vital. Com ele, poderemos salvar mais de 8 milhões de vidas nos próximos cinco anos e dar a milhões de crianças uma chance maior de um futuro saudável e próspero."

A decisão foi incluída em uma planilha de 281 páginas que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) - consideravelmente reduzida por Trump - enviou ao Congresso na última segunda-feira.

O documento detalha quais subsídios a agência pretende manter e quais vai cancelar, segundo o jornal The New York Times, que obteve uma cópia.

Os Estados Unidos também vão reduzir significativamente o apoio aos programas contra a malária, mas vão manter algumas linhas de financiamento para o tratamento do HIV e da tuberculose e para o fornecimento de ajuda alimentar a países que enfrentam conflitos e desastres naturais.

Apenas 869 dos mais de 6 mil funcionários da Usaid permanecem na ativa, segundo o jornal. O governo decidiu manter cerca de 900 subsídios e cancelar mais de 5.340.

