EUA correm risco de calote já em agosto se não tomarem medidas sobre teto da dívida, estima o CBO

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos correrá o risco de não pagar parte de sua dívida de US$36,6 trilhões já em agosto a menos que o Congresso aja para elevar o teto da dívida do país, segundo previsão do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira.

A previsão do CBO sobre a chamada "data X" em que o Departamento do Tesouro não será mais capaz de cobrir suas obrigações segue uma estimativa do Bipartisan Policy Center na segunda-feira de que os EUA poderiam enfrentar o risco de "default" em algum momento entre meados de julho e o início de outubro.

O CBO disse que a data "provavelmente" seria em agosto ou setembro.

Os republicanos que controlam a Câmara dos Deputados e o Senado dos EUA não informaram quando pretendem apresentar uma legislação para aumentar o limite da dívida autoimposto pelo Congresso.

Parlamentares têm repetidamente levado as negociações sobre o aumento do limite de endividamento do governo até o último minuto, uma tendência que tem abalado os mercados financeiros e levado as principais agências de crédito a reduzir suas classificações sobre a capacidade de crédito do governo federal.

(Reportagem de Richard Cowan)