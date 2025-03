Encomendas de bens de capital dos EUA têm queda inesperada em fevereiro

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens de capital manufaturados nos Estados Unidos caíram inesperadamente em fevereiro e podem continuar em ritmo fraco, já que a incerteza econômica aumenta devido às tarifas, desencorajando as empresas a aumentar os gastos com equipamentos.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos planos de gastos das empresas, caíram 0,3% no mês passado, após um aumento revisado para cima de 0,9% em janeiro, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2%, depois de um salto de 0,8% relatado anteriormente em janeiro. As empresas, ansiosas para evitar preços mais altos devido às tarifas, provavelmente anteciparam seus pedidos em janeiro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma série de impostos sobre as importações. Algumas das tarifas foram adiadas até abril. Economistas alertaram que a natureza com que as tarifas estão sendo tratadas não favorece a atividade econômica.

A confiança das empresas e dos consumidores tem se deteriorado nos últimos meses.

Na segunda-feira, Trump indicou que nem todas as tarifas ameaçadas serão adotadas em 2 de abril e que alguns países podem ter isenções, mas, ao mesmo tempo, disse que as tarifas sobre automóveis importados serão impostas em breve.

(Reportagem de Lucia Mutikani)