Dupla de moto invade shopping em SP, filma 'rolê' e posta nas redes; veja

Uma dupla está sendo investigada após entrar e transitar de moto em um shopping em Taboão da Serra. Toda a ação foi filmada.

O que aconteceu

Um dos envolvidos, identificado como "Degrau", filmou o passeio proibido e publicou na internet. Apesar das manobras, ninguém ficou ferido. O caso aconteceu ontem e foi divulgado nas redes sociais do próprio motociclista.

Imagens mostram frequentadores do shopping assustados com as motos. No registro, é possível notar que o motociclista grita: "sai, sai, sai" em direção aos pedestres.

Após a repercussão, o vídeo foi tirado das redes do influenciador. Contudo, as imagens foram republicadas e já estão em posse da polícia. Além da imprudência, motociclistas inclinaram as placas das motos para que as identificações não fossem descobertas.

O caso foi registrado no 1º DP de Taboão da Serra. Os homens podem ser enquadrados por adulteração de sinal de identificador e trafegar em velocidade incompatível.

Autoridades analisam imagens de câmeras de segurança do shopping. Em nota encaminhada ao UOL, o empreendimento disse que colabora com a investigação e repudia "qualquer atitude que comprometa a integridade e o bem-estar de seus clientes".

