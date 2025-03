Achado arqueológico confirma batalha bíblica que deu origem ao 'Armagedom'

Evidências arqueológicas da antiga cidade de Megido, em Israel, apoiam a história bíblica de um encontro entre um rei israelita e um faraó egípcio, em uma batalha que teria acontecido no local há mais de 2.600 anos e que ficou conhecida como Armagedom.

Agora, um novo estudo revelou que soldados egípcios e mercenários gregos também estariam na região no momento da batalha.

O que aconteceu

Em um novo estudo, arqueólogos analisaram fragmentos de cerâmica encontradas no local onde a batalha teria ocorrido. Liderada por Israel Finkelstein, das Universidades de Haifa e de Tel Aviv, a pesquisa foi publicada em janeiro no The Scandinavian Journal of the Old Testament.

Segundo os especialistas, o material descoberto no sítio arqueológico de Megido correspondem a referências na Bíblia. A partir da análise do tipo de argila e de seu estilo, a equipe de Finkelstein concluiu que os fragmentos correspondiam a cerâmicas egípcias e gregas. Desde a década de 1920, escavações em Megido revelaram mais de 20 camadas arqueológicas, e os fragmentos analisados no estudo estão entre as camadas que datam de depois de 732 a.C.

À época da batalha, o Egito empregava mercenários gregos ao lado de suas tropas. De acordo com o estudo, a cerâmica da Grécia Oriental é geralmente interpretada como um símbolo de mercenários gregos a serviço da 26ª dinastia egípcia. A junção entre egípcios e gregos teria formado um exército atuante no confronto.

As descobertas em Megido, segundo o estudo, reforçam as histórias bíblicas sobre o Rei Josias de Judá. Conforme a Bíblia hebraica e o Antigo Testamento cristão, o rei Josias, do Reino de Judá, confrontou o faraó egípcio Neco II em 609 a.C. "Essas descobertas lançam luz sobre a população de Megido governada pelo Egito e, portanto, sobre o pano de fundo do evento", relata a pesquisa.

Apesar de confirmar a presença de forças egípcias no local à época da batalha, o estudo não confirma a presença do Rei Josias no episódio. Ao longo dos textos bíblicos, não está claro se Josias morreu devido a ferimentos sofridos durante uma batalha contra os egípcios em Megido, ou se foi executado pelo faraó.

O confronto entre o Rei Josias e o faraó Neco II é descrito de forma diferente em duas passagens bíblicas. Em um verso em Reis, o evento é contado como uma execução, enquanto a batalha final aparece em Crônicas. "O Livro dos Reis foi escrito perto da época dos eventos relatados, e o Livro das Crônicas foi composto séculos depois. Então o relato no Livro dos Reis era mais confiável", explicou o co-autor do estudo Assaf Kleiman da Universidade Ben-Gurion, ao portal Live Science.

Em seus dias, o faraó Neco, rei do Egito, subiu ao rei da Assíria, no rio Eufrates. O rei Josias foi encontrá-lo, e o faraó Neco o matou em Megido, assim que o viu

Reis 23:29

O que é Armagedom?

O termo é frequentemente utilizado como referência para o fim dos tempos e catástrofes. No entanto, a palavra diz respeito ao lugar em que acontecerá a batalha final entre as forças do bem e do mal, de acordo com a Bíblia sagrada cristã. Armagedom se refere a uma colina próxima ao Rio Eufrates a 30 quilômetros ao sul de Nazaré, o Monte de Megido. Na tradução do hebraico para o grego, Armagedom acabou deixando de ser um lugar e acabou virando sinônimo da batalha final.

Armagedom é uma palavra grega que foi traduzida do hebraico 'har megiddo'. A etimologia remonta ao Novo Testamento da Bíblia escrito em grego, e é encontrada em Apocalipse 16:16.

Segundo a Bíblia, o Monte de Megido será palco de uma batalha entre o exército celestial liderado por Jesus Cristo contra seguidores convencidos por espíritos do mal. Estes inimigos de Deus irão disseminar o mal e enganarão reis do mundo inteiro para participarem da batalha. Aqueles que conseguirem ver além das mentiras dos espíritos do mal se juntarão ao exército celestial na batalha final.

De acordo com a crença, os sobreviventes serão responsáveis pela construção de um novo mundo, pacífico e crente em Deus. Os textos bíblicos não indicam quando a batalha final acontecerá.