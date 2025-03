SP deixa presos estrangeiros sem contato familiar por anos: 'Estresse alto'

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo) descumpriu prazo estabelecido pela Justiça para apresentar um cronograma de regularização do sistema de contato familiar via internet para presos estrangeiros. A Procuradoria-Geral do Estado disse estar adotando medidas.

O que aconteceu

Estrangeiros presos na Penitenciária de Itaí, no interior de São Paulo, estão há mais de quatro anos sem qualquer contato familiar. Os detentos também relatam condições precárias dentro do presídio, como falta de acesso a atendimento médico e remédios. Os casos motivaram ação da DPU (Defensoria Pública da União) para garantir que o estado regularize a situação.

O prazo para a gestão pública apresentar o cronograma para adequação do sistema se encerrou em 19 de março, segundo a DPU. A Justiça definiu a apresentação do modelo em 90 dias, o que ainda não ocorreu. Agora, a defensoria vai questionar a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo pela não apresentação de resposta.

Em 11/11/24 foi deferida a liminar para determinar que o Estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, apresentasse, no prazo de 30 dias, um cronograma para viabilização permanente de correspondências e visitas virtuais de pessoas estrangeiras a seus familiares presos. A SAP recorreu e o TJ, em 19/12/24, ampliou o prazo para 90 dias.

Tribunal de Justiça de São Paulo

A maioria dos homens que cumprem pena em Itaí foram presos por tráfico. Eles foram capturados fazendo transporte de drogas.

Consulado das Filipinas foi o responsável por informar a DPU e a Defensoria Pública do Estado sobre a situação no presídio paulista. Ao UOL, o representante dos estrangeiros explicou que familiares de dois apenados disseram que não sabiam do paradeiro dos homens há nove meses, cogitando até suas mortes. O órgão diplomático questionou a SAP sobre a falta de contato dos detidos com as famílias, e o caso originou uma ação civil pública contra a Secretaria em novembro de 2024. A Justiça, então, definiu um prazo para que o governo apresentasse o cronograma de implementação do programa.

Os filipinos detidos conseguiram progressão de regime após o envolvimento do Consulado no caso. Atualmente, os dois residem na capital paulista e conseguiram trabalhos após o auxílio diplomático. Contudo, presos de outras nacionalidades seguem sem saber se poderão contar com os benefícios de progressão e com as visitas.

Após saírem do presídio, pela concessão do regime aberto, foram enviados para São Paulo de ônibus, sem qualquer informação aos familiares. Se perderam após sair do ônibus e só foram encontrados pelo consulado de madrugada.

Carlos Augusto Passos dos Santos, advogado dos filipinos

A reclamação é recorrente naquela unidade prisional. Para a permissão de contato via videoconferência, a SAP exige documentos nacionais dos familiares, como RG e CPF. As visitas online foram adotadas durante a pandemia de covid-19, para que detentos brasileiros continuassem usufruindo do direito. Contudo, no caso dos estrangeiros, seus familiares não têm os documentos, já que não residem no Brasil.

Há um "estresse" por parte dos presos, que não conseguem as visitas e têm dificuldades para se comunicar com os agentes penais brasileiros, relatou uma fonte ao UOL. Na penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva, popularmente chamada de "presídio dos estrangeiros de Itaí", estão cerca de 1.785 presos, entre estrangeiros e brasileiros, para uma capacidade de 1.294.

O estresse é alto, muitos funcionários doentes e presos também. Alguns presos já acostumaram com esta vida e com a solidão, mas vários retornam para o crime, não conseguem sair do tráfico, já que não contam com apoio de ninguém. Aqueles que chegam pela primeira vez também, estes sofrem muito.

Relatou uma fonte, em condição de anonimato

Contato com a família promove reinserção social

A família é uma peça importante para reinserção social, e o contato de parentes com os presos é assegurado pela Lei de Execução Penal do Brasil. Bruno Shimizu, coordenador do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, ressalta que é comum que em um presídio com pessoas de todas as partes do mundo, nem todas as famílias possam visitar os entes. Além disso, o contato por videoconferência ainda não foi implementado aos estrangeiros.

Presos estrangeiros poderiam conseguir essa visita via internet. Não há uma investigação consular para saber se a família dessas pessoas tem condições mínimas. A família não sabe que essa pessoa está presa, não tem como mandar uma carta, uma carta em outra língua que acaba não sendo entregue muitas vezes, família não tem essa informação.

Quando começou a pandemia a ideia era que aquele preso que a família tivesse conhecimento de sua prisão, tivesse a visita regulamentada. Não houve uma atenção específica para os estrangeiros. Eles não conseguiram visitas virtuais mesmo nessa época.

Bruno Shimizu, defensor público do estado de São Paulo

Presos enfrentam barreiras como idioma e cultura para a ressocialização. Ao UOL, o advogado Júlio Cesar Santos, que atende estrangeiros da Bolívia, Colômbia, México e Guiné, explica que sem uma ação efetiva da SAP, fica inviável reeducar o preso.

O que eles comentam é que a falta de contato com parente é muito difícil.

Júlio Cesar Santos, advogado

A meu ver, o tratamento mais humanizado propicia a diminuição da reincidência criminal. É papel do Estado a cooperação para melhor ressocialização e reeducação dos presos nacionais e estrangeiros. Nos casos específicos dos presos estrangeiros, a SAP não cumpriu a ordem judicial e tenta a todo custo justificar isso, pois não gera comoção da sociedade. E todo esse descaso é normalizado no sistema penitenciário paulista.

Carlos Augusto Passos dos Santos, advogado dos filipinos

O que diz a SAP

A secretaria estadual argumenta que está tomando medidas necessárias para viabilizar a infraestrutura, e nega que haja omissão. No processo, a SAP informou que a administração enfrenta "desafios complexos" para a implementação do sistema de visitas via internet. Procurada pela reportagem, a pasta não retornou.

Ao UOL, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo disse que está ciente da ação judicial. A autarquia complementou pontuando que a secretaria "já vem adotando as medidas para viabilizar a infraestrutura necessária às videoconferências (...) O cronograma de desenvolvimento da infraestrutura será apresentado em juízo no momento processual adequado".

Sem remédios e atendimentos

Presos disseram que tinham acesso a medicamentos vencidos Imagem: Obtido pelo UOL

Presos relatam falta de insumos médicos. Em Itaí, há mais burocracia que o normal para qualquer pedido, disse um advogado que representa os presos na unidade. A reportagem teve acesso a um documento que relata a última vistoria feita no presídio pela Defensoria Pública de São Paulo, em 2022.

Diversas irregularidades foram constatadas no documento assinado pelo Núcleo de Situação Carcerária. Entre as reclamações: remédios vencidos, tratamentos médicos interrompidos e até pessoas portadoras do vírus HIV sem o coquetel de tratamento. "É difícil entrar alimentação, medicamento, roupas. Isso prejudica muito eles", relata Júlio Cesar Santos.

Para atendimento médico, é necessária uma petição assinada por um juiz corregedor do Poder Judiciário paulista. Policiais penais também se dizem sobrecarregados, pois acumulam o atendimento aos presos, aos consulados e à Polícia Federal. Há, ainda, uma dificuldade para comunicação entre os apenados e os agentes, já que os profissionais não recebem capacitação em idiomas.

Enfermaria do presídio de Itaí Imagem: Obtido pelo UOL

Quem está detido, teme fazer denúncia e acabar punido. O UOL falou com a mulher de um preso estrangeiro, que terá a identidade preservada, que seu marido não fala sobre os problemas do presídio por medo de perder seus direitos. Ela se mudou para o Brasil justamente para ficar próxima do homem.