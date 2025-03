Confiança do consumidor recua 2% em março ante fevereiro, diz ACSP

O Índice Nacional de Confiança (INC) elaborado para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) pela PiniOn caiu de 2% em março de 2025, tanto na margem como na comparação anual. O indicador atingiu os 97 pontos, ficando no campo pessimista (abaixo dos 100 pontos).

Na análise por regiões, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste a confiança recuou. Por outro lado, no Nordeste, o indicador teve aumento, enquanto no Norte se manteve estável. Já no caso das camadas socioeconômicas, houve queda do INC nas classes AB e C e alta na DE.

"Continuou havendo deterioração da percepção das famílias, sobretudo em relação à situação financeira atual, e, em menor medida, em termos das expectativas futuras de renda e emprego", avalia a ACSP.

Isso, segundo a associação, levou a um menor consumo de itens de valor, como casa e carro. No entanto, foi observado estabilidade na intenção de adquirir bens duráveis, como geladeira e fogão, e leve aumento na propensão a investir.

Além disso, o cenário econômico - com aceleração da inflação, queda na geração de empregos e juros elevados - e um contexto de alto endividamento das famílias têm levado o consumidor a ter cautela para compras, explica o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa.