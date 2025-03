China volta a criticar CK Hutchison pela venda de portos no Canal do Panamá

As autoridades chinesas voltaram a criticar o conglomerado de Hong Kong CK Hutchison nesta quarta-feira (26) por ter vendido seus portos no canal do Panamá.

A empresa vendeu neste mês para o consórcio americano BlackRock seu negócio portuário por 19 bilhões de dólares (108 bilhões de reais), incluindo os portos de Balboa e Cristóbal nos extremos Pacífico e Atlântico do canal.

O acordo de venda ocorreu após semanas de pressão do presidente americano, Donald Trump, que não descartou uma intervenção militar para "recuperar" o controle dessa importante via marítima.

Segundo a CK Hutchison, a "documentação definitiva" da venda deve ser assinada em 2 de abril.

Dois gabinetes do governo chinês encarregados de supervisionar os assuntos de Hong Kong, um radicado em Pequim e o outro na ex-colônia britânica, republicaram um artigo que surgiu na imprensa que assegura que um acordo assim equivale a "enfraquecer suas próprias bases".

"Pessoas de toda a sociedade dizem que [vender os portos] por coação dos Estados Unidos é uma ação sem olhar para o longo prazo que unicamente atiçará as chamas da hegemonia", diz o artigo.

O artigo, publicado originalmente no jornal Ta Kung Pao, apoiado pelo governo, afirma citar legisladores de Hong Kong, políticos favoráveis à China e um economista.

Segundo o texto, não se pode considerar o acordo como puramente comercial, porque os portos vendidos são essenciais para a iniciativa chinesa da "Nova Rota da Seda", um programa de infraestrutura do governo chinês a nível mundial.

Até o momento, a CK Hutchison não respondeu publicamente às críticas sobre o acordo de venda.

A Panama Ports Company, uma empresa subsidiária da CK Hutchison, vinha operando dois dos cinco portos do Canal do Panamá desde 1997, graças a uma concessão pública.

