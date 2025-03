CORREÇÃO-Chefe de comércio dos EUA e vice-premiê chinês expressam preocupações "sinceras" sobre tensões comerciais

(Corrige o 4º parágrafo para mostrar que He Lifeng levantou preocupações com as tarifas e com as taxas recíprocas dos EUA, e não que a China planejava taxas recíprocas)

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, teve conversas "sinceras" com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, sobre questões comerciais durante uma reunião introdutória, informou o gabinete de Greer, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para aumentar ainda mais as tarifas sobre as importações chinesas.

Greer delineou as metas da política comercial de Trump na videoconferência com He, disse o escritório do representante de comércio, dizendo que elas têm o objetivo de promover o investimento e a produtividade nacionais, aumentar as vantagens industriais dos EUA, proteger os trabalhadores norte-americanos e defender a segurança econômica e nacional.

Ele também expressou sérias preocupações com o que chamou de políticas e práticas comerciais injustas e anticompetitivas da China, disse o comunicado, descrevendo as conversas como "sinceras".

A agência de notícias chinesa Xinhua informou que He expressou "preocupações sérias" sobre as tarifas dos EUA e as taxas "recíprocas" planejadas por Trump.

A Xinhua também descreveu a conversa como uma troca de opiniões "sincera e profunda" sobre as principais questões econômicas e comerciais, acrescentando que eles concordaram em manter a comunicação.

A ligação ocorreu no momento em que Trump se prepara para impor tarifas recíprocas na próxima semana, que deve impor mais taxas sobre os produtos chineses.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump impôs uma nova taxa de 20% sobre todas as importações chinesas, acusando Pequim de não fazer o suficiente para conter a saída de precursores químicos usados para produzir o opioide fentanil.

A China retaliou impondo tarifas específicas de até 15% sobre alguns produtos dos EUA, desde petróleo e gás natural liquefeito até produtos e equipamentos agrícolas.

(Reportagem de David Lawder, Susan Heavey e Doina Chiacu em Washington e Ethan Wang, Yukun Zhang e Ryan Woo)