Centenas de palestinos em Gaza protestam contra o Hamas após retomada do conflito

Por Nidal al-Mughrabi e Ali Sawafta

CAIRO/RAMALLAH (Reuters) - Centenas de palestinos protestaram no norte de Gaza exigindo o fim da guerra e cantando "Hamas fora", segundo publicações nas redes sociais, em uma rara demonstração pública de oposição ao grupo militante que desencadeou a guerra mais recente com seu ataque a Israel em 7 de outubro de 2023.

O norte de Gaza tem sido uma das áreas mais devastadas de Gaza. A maioria dos edifícios na área densamente povoada foi reduzida a escombros e grande parte da população se mudou várias vezes para escapar do conflito.

"Fora, fora, fora, Hamas, fora", gritavam as pessoas vistas em uma das publicações no X, aparentemente da região de Beit Lahiya, em Gaza, na terça-feira. A postagem mostrava pessoas marchando por uma rua empoeirada entre prédios danificados pela guerra.

"Foi uma manifestação espontânea contra a guerra, porque as pessoas estão cansadas e não têm para onde ir", disse uma testemunha, que falou sob a condição de que seu nome não fosse usado por medo de represálias.

"Muitos cantaram slogans contra o Hamas, não todas as pessoas, mas muitas, dizendo 'Fora Hamas'. As pessoas estão exaustas e ninguém deve culpá-las", afirmou ele.

As postagens começaram a circular amplamente no final da terça-feira. A Reuters conseguiu confirmar a localização do vídeo por meio de prédios, postes de eletricidade e traçado de vias que correspondem a imagens de satélite da região. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a data do vídeo. No entanto, vários vídeos e fotografias compartilhados nas mídias sociais mostraram protestos na área em 25 de março.

Em outras publicações, uma das faixas seguradas pela multidão dizia "Chega de guerras", enquanto as pessoas gritavam "Não queremos guerra".

Basem Naim, autoridade sênior do Hamas, disse que as pessoas tinham o direito de protestar contra o sofrimento infligido pela guerra, mas criticou o que ele disse serem "agendas políticas suspeitas" explorando a situação.

"De onde eles são, o que está acontecendo na Cisjordânia?", disse ele. "Por que eles não protestam contra a agressão lá ou não permitem que as pessoas saiam às ruas para denunciar essa agressão?"

Os comentários, que refletem as tensões entre as facções palestinas sobre o futuro de Gaza, foram feitos várias horas depois que o movimento rival Fatah conclamou o Hamas a "responder ao apelo do povo palestino na Faixa de Gaza". O Fatah lidera a Autoridade Palestina (AP) na Cisjordânia ocupada.

Mais de 50.000 palestinos foram mortos pela campanha israelense em Gaza, lançada depois que milhares de homens armados liderados pelo Hamas atacaram comunidades no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e sequestrando 251 como reféns.

Grande parte do estreito enclave costeiro foi reduzida a escombros, deixando centenas de milhares de pessoas abrigadas em barracas ou prédios bombardeados.