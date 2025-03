CBO dos EUA menciona risco de inadimplência a partir de agosto, sem mudança no limite de dívida

O Gabinete de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) dos Estados Unidos estimou, em relatório publicado nesta quarta-feira, 26, que se o limite da dívida norte-americana permanecer inalterado, a capacidade do governo de tomar empréstimos usando medidas extraordinárias "provavelmente se esgotará em agosto ou setembro" deste ano.

"A data projetada para o 'esgotamento' é incerta porque o momento e o valor das arrecadações e desembolsos de receita nos meses intermediários podem diferir das projeções do CBO", explica o gabinete.

O documento ainda menciona que, se as necessidades de empréstimos do governo forem "significativamente maiores" do que os projetos do CBO, os recursos do Tesouro podem se esgotar no final de maio ou em junho.

A divulgação do relatório do CBO acontece em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona o Senado norte-americano para aprovar um projeto de lei que aumento do limite da dívida.