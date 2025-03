Bolsonaro vê 'injustiça' em punição de Zambelli após culpá-la por derrota

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu hoje a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) dois dias após atribuir a ela a derrota nas eleições de 2022.

O que aconteceu

Bolsonaro falou em "injustiça" com a deputada, um dia após o STF (Supremo Tribunal Federal) formar maioria para condenar a parlamentar. Até o momento, cinco ministros concordaram com o parecer do relator, Gilmar Mendes, que sugeriu, além da pena de prisão, a perda do mandato da deputada.

Uma injustiça com a Carla Zambelli. Pelo que eu sei, ela tem porte de arma [...] É uma injustiça, um exagero. Não só a cassação do mandato, bem como o número de anos de prisão.

Jair Bolsonaro, em conversa com jornalistas

Na segunda (24), ele atribuiu a Carla os resultados negativos para o PL em 2022. "Ela tirou o mandato da gente", declarou em participação no podcast Inteligência Ltda. À época, o ex-presidente foi derrotado nas urnas por Lula (PT).

Aquela imagem, da forma com que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara. Aquilo teve gente falando: 'olha, o Bolsonaro defende o armamento'. Mesmo quem não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem, né?

Jair Bolsonaro

Para o ex-presidente, o episódio em que Carla sacou uma arma e perseguiu um apoiador de Lula teve papel fundamental na eleição. Às vésperas do segundo turno, Carla foi filmada atravessando a rua com uma pistola em punho perseguindo o jornalista Luan Araújo. Para fugir, o homem entrou em um restaurante. A deputada também entrou no estabelecimento e, ainda empunhando a arma, mandou Araújo deitar no chão.

O episódio teve repercussão negativa para Bolsonaro. O ex-presidente perdeu para Lula por uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos e, na avaliação de aliados à época, o caso custou apoios que poderiam ter mudado o resultado das urnas. Desde então, Carla tem sido isolada dentro do próprio partido.