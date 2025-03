Bolsonaro diz que acusações contra ele são graves e infundadas

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira, em suas primeiras declarações após se tornar réu em inquérito que apura tentativa golpe de Estado e crimes relacionados, que as acusações contra ele são graves e infundadas.

Bolsonaro também insinuou que a decisão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que o tornou réu na manhã desta quarta seria resultado aparentemente de "algo pessoal" contra ele.

As declarações, pouco depois da decisão do STF, também abordaram teses já marteladas pelo ex-presidente desde a época das eleições, questionando a confiabilidade das urnas e do processo eleitoral brasileiro. Bolsonaro acompanhou o julgamento do gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho.

(Reportagem de Bernardo Caram)