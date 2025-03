Bolsas NY fecham em queda com expectativa por novas informações de tarifas

As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta quarta-feira, 26, em queda, enquanto os investidores acompanham relatos sobre possíveis novas tarifas do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre cobre, automóveis e bens da União Europeia. Além disso, o mercado digere falas dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Austan Goolsbee, Neel Kashkari e Alberto Musalem.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,31%, aos 42.454,79 pontos; o S&P 500 perdeu 1,12%, aos 5.712,20 pontos; e o Nasdaq recuou 2,04%, aos 17.899,01 pontos. Os dados são preliminares.

As ações de tecnologia puxaram a queda do S&P 500, depois de o índice ter fechado em alta por três sessões consecutivas.

A GameStop subiu mais de 11% após o conselho da varejista de videogames aprovar um plano de mais investimento em bitcoin. A medida não foi uma surpresa, pois já havia sido alvo de especulações recentes.

A Tesla caiu 5,58% depois de as ações da fabricante de veículos elétricos subirem por cinco sessões consecutivas, apesar de uma queda nas vendas na Europa. O presidente Donald Trump está preparando uma declaração sobre tarifas de importação de automóveis para as 17h00 (horário de Brasília, na quarta-feira, disse a Casa Branca.

As ações dos fabricantes tradicionais de automóveis também aguardavam detalhes sobre tarifas, com destaque para a General Motors, que caiu mais de 3%.

A Nvidia perdeu 5,7%. Segundo informações do "Financial Times", reguladores chineses têm desencorajado as grandes empresas de tecnologia do país a comprar o chip H20 da empresa americana, pois ele infringe regras de eficiência energética.

A Boeing perdeu 2,21% após um juiz federal ordenar que a fabricante de aviões seja julgada em junho em um processo criminal relacionado a dois acidentes com o 737 MAX, em 2018 e 2019. O "Wall Street Journal" informou, na segunda-feira, que a Boeing tentou retirar um acordo anterior para se declarar culpada no caso.

A Dollar Tree subiu quase 3% depois que a empresa fechou um acordo para vender sua unidade Family Dollar por mais de US$ 1 bilhão para as firmas de private equity Brigade Capital Management e Macellum Capital Management.

*Com informações da Dow Jones Newswires