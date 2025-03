Bolsas da Europa operam em baixa com cautela inspirada por tarifas de Trump

Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/03/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, à medida que a cautela prevalece em meio às incertezas sobre novas tarifas dos EUA que entram em vigor na próxima semana.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,63%, a 549,12 pontos.

Nos últimos dias, investidores se animaram com indícios de que a próxima rodada de tarifas dos EUA, que passa a valer no dia 2, poderá ser menos agressiva do que se imaginava. Em entrevista ao canal de TV NewsMax, no entanto, o presidente Donald Trump afirmou que "não deverá haver muitas exceções" às chamadas tarifas recíprocas.

No noticiário macroeconômico, a inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou mais do que o esperado em fevereiro, derrubando a cotação da libra e melhorando as chances de o Banco da Inglaterra (BoE) retomar o ciclo de relaxamento monetário. Há quase uma semana, o BoE decidiu manter seu juro básico em 4,50%, após reduzi-lo em fevereiro. Hoje, o governo britânico divulga novas projeções econômicas.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,04%, a de Paris recuava 0,83% e a de Frankfurt cedia 0,82%. Já as de Milão e Madri tinham respectivas perdas de 0,76% e 0,47%. Na contramão, a de Lisboa subia 0,31%.

