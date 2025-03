Perfume árabe sucesso nas redes está com 14% de desconto: 'Me surpreendeu'

Notas de madeira, baunilha e especiarias: esta é a combinação do perfume Asad, da Lattafa, produto que tem feito sucesso entre influencers nas redes sociais. A fragrância é descrita pela marca como uma combinação sofisticada e sedutora, com alta fixação e ideal para ser usada em noites frias.

Se você quer experimentar ou dá-lo de presente, a hora é agora: o Guia de Compras UOL encontrou o produto com 14% de desconto, saindo por R$ 177,98. Confira a seguir mais informações sobre o perfume e o que os consumidores que compravam estão dizendo sobre ele.

O que diz o fabricante

As notas de topo incluem tabaco, abacaxi e pimenta-preta;

No coração, notas café, patchouli e íris;

e íris; A base é composta por notas de baunilha, âmbar, madeira e benjoim.

Para melhor fixação, aplique em áreas quentes do corpo, como pescoço e pulsos.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o perfume Asad tem mais de 15 mil comentários, com nota média de 4,5 (sendo 5 a nota máxima). Muitos compradores destacaram a boa fixação do produto e elogiaram o design da embalagem.

Adorei a fragrância. Ótima embalagem de vidro. Carlos Santos

Excelente perfume, meu 1° perfume árabe, e me surpreendeu e muito, fixação, fragrância, embalagem espetacular, tudo surpreendente. Gleison

Já uso tem um tempo, a entrega chegou muito antes do previsto, produto excelente. André

Sobre o perfume pensei que iria vir aquela explosão do cheiro, mas o perfume é muito bom e fixa bem. Gabriel

Pontos de atenção

Mesmo com uma boa nota geral, alguns compradores se queixaram da durabilidade da fragrância na pele: embora ele não seja enjoativo, comentam, a fixação deveria ser melhor.

Chegou muito bem embalado e com o selo de autenticidade, mas como li muita gente dizendo que ele é duradouro na pele, mas posso afirmar pelo o que eu recebi que ele não demora quase nada da pele. Fábio.

O cheiro não fixou muito no meu corpo. Acreditei ser mais intenso. Porém, é um bom cheiro, amadeirado. Henrique

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.