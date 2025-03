BCE deve ser pragmático e orientado por dados ao definir taxa de juros, diz Panetta

ROMA (Reuters) - O Banco Central Europeu deve ser pragmático e orientado por dados ao definir a taxa de juros, disse Fabio Panetta, membro do Conselho do BCE, nesta quarta-feira, em uma carta ao Financial Times.

Panetta, que é o presidente do banco central da Itália, disse que, no atual período de grande incerteza, o BCE deve se concentrar principalmente nas projeções de inflação, em vez de tentar calcular uma suposta taxa de juros neutra.

O BCE cortou os juros seis vezes desde junho do ano passado, mas forneceu poucos sinais sobre seu próximo passo após a redução mais recente de sua taxa de depósito para 2,5% na reunião de março.

Panetta, amplamente considerado um membro "dovish" (favorável a juros mais baixos), disse que o cálculo de uma taxa neutra é um alvo móvel e invisível que só pode ser estimado por meio de pesquisas ou modelos "repletos de incertezas"

Ele alertou o BCE contra a "fixação" na qualificação de sua política monetária como "restritiva" de acordo com um cálculo de uma taxa neutra, quando, em vez disso, deveria se concentrar na inflação e na adequação da postura para atingir sua meta de 2%.

"De modo geral, os indicadores macroeconômicos e as projeções sugerem que ainda há trabalho a ser feito", disse ele.

(Por Gavin Jones)