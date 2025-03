Autoridades dos EUA e da China retomam negociações sobre 'preocupações' comerciais

O representante comercial da Casa Branca, Jamieson Greer, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, conversaram nesta quarta-feira (26) sobre as preocupações mútuas relacionadas às práticas econômicas e comerciais de seus países.

Após a videoconferência, o gabinete de Greer disse em um comunicado que, durante a "discussão franca", Washington aproveitou a oportunidade para "expressar suas sérias preocupações em relação às práticas e políticas injustas e anticompetitivas" de Pequim.

De sua parte, He Lifeng destacou as "graves preocupações" da China sobre a tarifa adicional de 20% sobre as importações chinesas para os Estados Unidos e as taxas alfandegárias "recíprocas" que Washington implementará a partir de 2 de abril.

As tarifas "recíprocas" anunciadas pelo presidente Donald Trump preveem teoricamente que os produtos importados para os Estados Unidos estarão sujeitos ao mesmo nível de tarifas aplicadas aos produtos americanos nos países de destino.

Washington e Pequim concordaram em "manter relações econômicas e comerciais estáveis entre a China e os Estados Unidos e manter a comunicação sobre questões de interesse mútuo", disse o comunicado.

A conversa desta quarta-feira foi o segundo diálogo entre Lifeng e uma autoridade americana responsável pela política econômica. No final de fevereiro, ele falou com o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

