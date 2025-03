Assistir julgamento do Bolsonaro ao vivo online: que horas começa o 2º dia

Do UOL, em São Paulo

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) segue a análise da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas na manhã de hoje. O UOL transmite ao vivo a partir das 9h (assista ao vídeo acima).

A sessão vai decidir se Bolsonaro e outras sete pessoas se tornam réus, sob acusação de tentativa de golpe de Estado em 2022. Se a denúncia for recebida, os acusados vão responder à ação penal.

Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes (ministro-relator), Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux formam a Primeira Turma do STF. Na atual etapa, os cinco ministros vão analisar se aceitam a denúncia apresentada pela PGR.

O que aconteceu no primeiro dia

A Primeira Turma do STF rejeitou ontem, por unanimidade, os pedidos das defesas para afastar os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento sobre a tentativa de golpe. O colegiado também validou a delação do tenente-coronel Mauro Cid.

Ministros negaram cinco pedidos preliminares das defesas. São as argumentações dos advogados contestando alguns ritos do processo. Quatro pedidos foram rejeitados por unanimidade. Houve divergência apenas sobre a competência do STF para julgar o caso.

Veja os pedidos das defesas rejeitados pelo STF:

Impedimento dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin Incompetência do STF e da Primeira Turma para julgar o caso Fatiamento da denúncia da PGR, cerceamento de defesa e ilegalidade na obtenção de provas Necessidade de aplicação do princípio do juiz de garantias: nesse caso, o juiz responsável pelo caso na fase de investigação não seria o mesmo responsável pela sentença Anulação da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Como será o julgamento de Bolsonaro?

Primeira Turma do STF, composta por cinco ministros, marcou três sessões extraordinárias para analisar a denúncia. O término acontece na manhã de hoje:

25/3, às 9h30;

25/3, às 14h30;

26/3, às 9h30.

Nessas sessões, será julgada apenas a denúncia contra o chamado núcleo 1 da tentativa de golpe. Integram esse grupo:

Jair Bolsonaro, ex-presidente; Alexandre Ramagem, deputado federal pelo Rio de Janeiro e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e general da reserva do Exército; Mauro Cid; ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército.

Os oito são acusados de cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A pena máxima para todos os crimes soma 46 anos de prisão.

Eventuais prisões só acontecem após processos transitarem em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. Caso a denúncia seja aceita agora, uma ação penal será aberta, processo em que testemunhas e as defesas serão ouvidas novamente.

Ao fim desse processo, o STF vai absolver ou condenar os envolvidos. Uma exceção seria uma prisão preventiva: caso haja tentativa de fuga ou de atrapalhar o processo.