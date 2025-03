Assaí propõe redução de membros do conselho de administração

SÃO PAULO (Reuters) - O Assaí está propondo aos acionistas a redução dos membros do conselho de administração de nove para sete, dos quais seis serão reconduzidos, mantendo o nível de independência atual dos conselheiros no colegiado, segundo proposta a ser votada em assembleia marcada para o próximo mês.

A companhia divulgou na noite da véspera a proposta a ser votada em 25 de abril. O presidente do conselho de administração da rede de atacarejo, Oscar de Paula Bernardes Neto, o plano representa uma antecipação de mudanças previstas para ocorrer anteriormente em 2027.

A proposta também prevê a nomeação do vice-presidente financeiro, Miguel Maia Mickelberg, como conselheiro e mantendo a atual posição, afirmou Bernardes Neto no documento enviado ao mercado.

O presidente-executivo do Assaí, Belmiro Gomes, afirmou no documento que para 2025, diante do cenário de juros e foco em redução de alavancagem, a rede de atacarejo pretende abrir cerca de 10 lojas, com um investimento total de entre R$1 bilhão e R$1,2 bilhão, que inclui, além da expansão, a manutenção para o parque de lojas existente e a implantação de novos serviços e projetos de tecnologia.

O Assaí também vai colocar em votação dos acionistas uma ligeira redução na remuneração dos administradores da empresa em 2025. A proposta prevê um valor máximo de R$58,9 milhões ante um limite de 2024 de R$61,14 milhões e um montante realizado no ano passado de R$46,7 milhões.

A proposta de remuneração considera a redução no número de conselheiros e prevê um reajuste de 5%

(Por Alberto Alerigi Jr.)