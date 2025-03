Arthur Elias convoca seleção feminina para 2 amistosos contra os EUA

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 26, 2025

"A seleção americana se defende muito bem, e, assim como nós, é uma seleção que tem feito mudanças em suas convocações e em seu sistema de jogo. Vão ser duelos muito ricos, com as opções novas que as duas seleções têm apresentado nas últimas convocações. Temos diferentes perfis de atletas para cada plano de jogo, e queremos ser uma equipe dominante nas partidas, com mais eficiência nas chances que criamos", acrescentou Elias.

Das 23 atletas, 14 atuam fora do país. Entre as sete que defendem clubes europeus, está a atacante Luany (Atlético de Madrid/Espanha), convocada em julho passado, durante a preparação para a Olimpíada, mas que nunca chegou a entrar em campo com a amarelinha. Também estão de volta à seleção a lateral Antonia (Real Madrid/Espanha) e a atacante Gabi Portilho (GothamFC/EUA). Das nove atletas que que jogam no país, também retornam à equipe a meio-campista Duda Sampaio e a zagueira Mariza, ambas do Corinthians.

"Existem mudanças sempre em todas a convocações. A seleção brasileira está aberta para um grupo muito grande de atletas que a gente vem observando. O futebol feminino brasileiro vem crescendo bastante e estamos sempre olhando para a frente", disse Arthur Elias.

Convocadas

GOLEIRAS

Lorena (Kansas - EUA)

Natascha (Palmeiras)

Camila (Cruzeiro)

ZAGUEIRAS

Tarciane (Lyon - França)

Isa Haas (Cruzeiro)

Kaká (São Paulo)

Lauren (Atlético de Madrid - Espanha)

LATERAIS

Bruninha (Gotham - EUA)

Antônia (Real Madrid - Espanha)

Yasmim (Real Madrid - Espanha)

Fê Palermo (Palmeiras)

MEIA-CAMPISTAS

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride - EUA)

Laís Estevam (Palmeiras)

Mariza (Corinthians)

ATACANTES

Adriana (Al-Qadsiah - Arábia Saudita)

Gio (Atlético de Madrid - Espanha)

Jheniffer (Tigres - México)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Kerolin (Manchester City - Inglaterra)

Gabi Portilho (Gotham - EUA)

Ludmila (Chicago Stars - EUA)

Luany (Atlético de Madrid - Espanha)