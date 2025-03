Arsenal vence Real Madrid (3-0) e vai enfrentar Lyon nas semis da Champions feminina

Derrotadas por 2 a 0 no jogo de ida, as jogadoras do Arsenal conseguiram uma reação espetacular e venceram o Real Madrid por 3 a 0 nesta quarta-feira (26), no jogo de volta em Londres, graças a um fantástico início de segundo tempo, resultado que leva o time inglês à semifinal da Liga dos Campeões feminina contra o Lyon.

As 'Gunners' marcaram três gols nos primeiros 15 minutos da segunda etapa, incluindo uma dobradinha de Alessia Russo e duas assistências para Chloe Kelly.

O time inglês, campeão europeu em 2007, disputará em abril a oitava semifinal de sua história continental contra o Lyon, atual vice-campeão e recordista de títulos do torneio.

O Arsenal exerceu uma pressão sufocante, mas muitas vezes estéril, no primeiro tempo e foi o Real Madrid quem quase abriu o placar com um chute de Filippa Angeldahl defendido pela goleira Daphne Van Domselaar (41').

O atual vice-líder do campeonato inglês (atrás do Chelsea) voltou do vestiário com o desejo intacto e os gols vieram em abundância, para os aplausos de cerca de 22.500 torcedores no Emirates Stadium.

As londrinas precisaram de apenas 45 segundos para superar as espanholas num cruzamento de Kelly que foi desviado por Russo na segunda trave (46').

Menos de três minutos depois, Mariona finalizou de cabeça em outro cruzamento perfeito de Kelly (49'). O gol da classificação veio de uma cobrança de falta desviada também de cabeça por Steph Catley para Russo (59').

