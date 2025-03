Anec diminui previsão de exportação de soja, farelo, milho e trigo para março

São Paulo, 26/03 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu sua projeção para as exportações brasileiras de soja em grãos e farelo, milho e trigo em março, segundo dados divulgados em relatório.Para a soja em grãos, a expectativa da entidade é de 15 milhões a 16,12 milhões de toneladas embarcadas, leve recuo no teto da estimativa ante a semana anterior, que indicava volumes de até 16,13 milhões de toneladas. Se confirmado o limite superior da projeção, o volume representará aumento de 19% em comparação com março de 2024, quando foram exportadas 13,55 milhões de toneladas.No caso do farelo de soja, a estimativa caiu para 2,3 milhões de toneladas, um decréscimo de 11,5% sobre os 2,6 milhões de toneladas previstos na semana passada. O volume projetado supera em 27,8% o 1,8 milhão de toneladas embarcadas em março do ano passado.A projeção para as exportações de milho foi levemente reduzida para 412 mil toneladas, frente às 413,4 mil toneladas estimadas anteriormente. Mesmo sem variação significativa na previsão semanal, o volume continua expressivamente superior (+193,1%) às 140,6 mil toneladas exportadas em março de 2024.A estimativa para o trigo passou de 261,7 mil toneladas para 211,3 mil toneladas, representando uma baixa de 19,3% sobre a projeção da semana anterior. O volume previsto é 73,6% inferior às 799,1 mil toneladas embarcadas em março do ano passado.Os dados semanais da Anec indicam que, na semana encerrada em 22 de março, foram embarcadas 4,03 milhões de toneladas de soja, 562 mil toneladas de farelo, 94 mil toneladas de milho e 21,5 mil toneladas de trigo. Na semana anterior, a Anec previa para o período 4,33 milhões de toneladas de soja, 740,5 mil toneladas de farelo, 95,5 mil toneladas de milho e 36,9 mil toneladas de trigo.Para a semana atual (23 a 29 de março), o line-up portuário indica volumes de 4,33 milhões de toneladas de soja e 602,9 mil toneladas de farelo.O porto de Santos (SP) mantém a liderança nos embarques, com 1,48 milhão de toneladas de soja programadas para a próxima semana, baixa de 5,1% em relação à programação da semana anterior. Paranaguá (PR) aparece em segundo lugar, com 654,9 mil toneladas de soja, uma redução de 10,8% em comparação aos 734,5 mil toneladas da última semana.