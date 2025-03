Suspeito de matar agente da CET é preso em São Paulo; vídeo flagrou o crime

Do UOL, em São Paulo

O suspeito de matar um agente da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) a tiros durante um roubo foi preso hoje em São Paulo.

O que aconteceu

O suspeito de atirar e matar a vítima foi identificado pela Polícia Civil como Luan Gomes. Ele foi detido por agentes da 1ª Delegacia Disccpat (Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio) em um imóvel em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Polícia diz que o objetivo do homem era roubar o celular e aliança de ouro do agente. A vítima, identificada como José Domingues da Silva, de 48 anos, foi atingida por quatro tiros após ser abordada enquanto trabalhava em via pública na zona oeste da capital. O ladrão fugiu após os disparos, levando o celular e a aliança de José.

Câmera corporal do agente da CET flagrou a abordagem do criminoso na zona oeste de São Paulo Imagem: Divulgação/Polícia Civil

Suspeito foi identificado pela polícia durante as investigações do latrocínio (roubo seguido de morte). Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio. "As diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos", informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

A defesa de Luan não foi encontrada pela reportagem para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Crime aconteceu no dia 13 de março na rua Osiris Magalhães de Almeida, na Vila Sônia. Bombeiros foram acionados e constataram a morte do agente ainda no local do crime.

Câmera corporal do agente gravou momento do assassinato. Nas imagens, é possível ver o criminoso apontando a arma para a vítima, que pede calma. O motociclista fala sobre o celular do agente, que reage e é baleado.

Em nota, a CET lamentou o ocorrido. A companhia disse que "acionou seu departamento jurídico e o Recursos Humanos para prestar todo o suporte necessário à família do funcionário".