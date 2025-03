Adapar reforça fiscalização no litoral do PR como prevenção ao H5N1

São Paulo, 26 - A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) informou, em comunicado, que estará durante a semana toda no litoral do Estado para monitorar propriedades que têm galinhas para subsistência e também acompanhar aves migratórias. O objetivo, segundo a Adapar, em nota, é reforçar o trabalho de biosseguridade para evitar surtos de gripe aviária."A decisão é decorrência de vários surtos de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) observados em algumas regiões das Américas, particularmente nos Estados Unidos", justifica a agência de defesa agropecuária na nota. "É uma realidade que mais uma vez acende um alerta aqui no Brasil, especialmente no Paraná, pois somos o maior produtor e o maior exportador de frangos do País", disse o chefe do Departamento de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias.Ainda conforme a Adapar, o litoral foi escolhido para a operação porque "é porta de entrada para aves migratórias", que têm o potencial de carregar o vírus de outros países para cá. Esse trabalho de monitoramento de aves migratórias é feito em parceria com o Centro de Estudos Marinhos, da Universidade Federal do Paraná (UFPR).Desde que a gripe aviária foi confirmada pela primeira vez no Brasil, em 15 de maio de 2023, em uma ave silvestre, o Paraná registrou 13 focos, "todos em aves silvestres e prontamente solucionados", completa a Adapar.