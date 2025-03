ABPA comemora novo protocolo sanitário acordado entre Brasil e Japão

São Paulo, 26 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou nota celebrando a aprovação, pelo Japão, de um novo Certificado Sanitário Internacional para Influenza Aviária relativo ao Brasil. Conforme notícia divulgada mais cedo pelo Ministério da Agricultura brasileiro, o ministro da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão, Taku Eto, confirmou a aprovação da regionalização do Certificado Sanitário Internacional (CSI) para influenza aviária por município, e não mais por Estado da Federação, como rezava o certificado anterior. "Desta forma, as restrições de exportação dos produtos cárneos de frango e ovos ficam limitadas apenas aos municípios onde houver detecção de focos da gripe aviária e não mais ao Estado todo", explicou em nota o Ministério da Agricultura brasileiro.Na nota, a ABPA lembra que, com a restrição estadual, em 2023 houve a suspensão de exportações de produtos avícolas de Estados que tiveram focos de influenza aviária apenas em aves de fundo de quintal. "Vale lembrar que a avicultura industrial do Brasil nunca registrou focos da enfermidade", destaca, na nota.Para o presidente da ABPA, Ricardo Santin, a conquista do Ministério da Agricultura "é histórica, e racionaliza as medidas de comércio de carne de frango do Brasil para o Japão em eventuais situações sanitárias", disse, na nota da entidade.Em 2024, o Japão foi o terceiro maior importador de carne de frango do Brasil, com 443,2 mil toneladas adquiridas. Já neste ano, apenas no primeiro bimestre foram embarcadas 55,8 mil toneladas de carne de frango para o mercado japonês, gerando receita de US$ 103,7 milhões no período.