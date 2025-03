ABDI faz aporte de R$ 2 milhões em fundo de negócios sustentáveis da Amazônia

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) oficializou nesta quarta-feira, 26, o aporte de R$ 2 milhões no Fundo Catalítico da Facility de Investimentos Sustentáveis (FAISI) - plataforma de financiamento de negócios sustentáveis na Amazônia vinculada ao Instituto Amazônia+21. Com esse investimento, a ABDI passa a integrar o conselho estratégico do fundo.

"Para a ABDI, é uma grande alegria não só participar do investimento, mas também do conselho que vai debater as diretrizes e os projetos de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Moram quase 30 milhões de pessoas na Amazônia brasileira e a gente precisa apresentar alternativas de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Não há contradição entre desenvolvimento e sustentabilidade. Não há contradição entre fortalecer a indústria brasileira e preservar o meio ambiente", declarou o presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, durante a cerimônia que oficializou o aporte de recursos.

De acordo com a ABDI, o investimento será destinado à criação de projetos para negócios sustentáveis na Amazônia em setores como bioeconomia, agricultura de baixa emissão e florestas, energia renovável e biocombustíveis, turismo sustentável e economia criativa.