Wall St reduz ganhos após dados fracos de confiança do consumidor nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street reduziam os ganhos nesta terça-feira, uma vez que os sinais de uma nova deterioração na confiança dos consumidores atenuavam o otimismo dos investidores de que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode adotar uma abordagem mais branda nas medidas tarifárias.

Um relatório do Conference Board mostrou que um índice que monitora a confiança dos consumidores norte-americanos caiu para 92,9 em março, em um momento em que persistem as preocupações de que uma guerra comercial global poderia aumentar a inflação e desacelerar a economia.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que o índice recuasse para 94,0.

Em um breve alívio para os mercados, Trump sugeriu na segunda-feira que nem todas as tarifas prometidas serão aplicadas até 2 de abril, com alguns países potencialmente recebendo isenções.

No entanto, a incerteza iminente em torno da estratégia de Trump pesava sobre o sentimento do mercado.

Também surgiram reportagens sobre um possível plano tarifário de duas etapas que está sendo considerado para a próxima semana.

"É positiva (a última postura tarifária de Trump)... mas uma coisa é certa: a volatilidade continuará. Não faríamos nenhuma alocação setorial importante com base na narrativa tarifária que está vindo dos EUA até pelo menos 2 de abril", disse Lale Akoner, principal analista de mercado global da eToro.

O Dow Jones subia 0,23%, a 42.683,23 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,33%, a 5.786,58 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,50%, a 18.279,26 pontos.

Seis dos setores do S&P 500 caíam, com o setor de serviços públicos liderando os declínios com uma queda de 1,6%.

(Reportagem de Pranav Kashyap e Johann M Cherian em Bengaluru)