Vibra importa SAF e torna-se 1ª companhia a disponibilizar o biocombustível no Brasil

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vibra Energia, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, tornou-se a primeira companhia a disponibilizar combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês) no país, após importar o biocombustível, informou a companhia em nota à imprensa nesta terça-feira.

O SAF da Vibra já está disponível em base localizada no aeroporto internacional Tom Jobim (GIG), no Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. Ao todo, em janeiro, foram importados pela empresa 23 contêineres tanque com cerca de 550 mil litros de SAF, que embarcaram do porto de Antuérpia, na Bélgica, disse a Vibra.

Inicialmente, a distribuidora planeja misturar o biocombustível ao combustível de aviação convencional na proporção de 10% de SAF e 90% de combustível fóssil, contribuindo para a redução das emissões de carbono nos voos abastecidos pela Vibra com esse combustível. Futuramente, entretanto, poderá elevar a mistura até o limite de 50%, conforme permitido por normas internacionais.

"Ser a primeira empresa a trazer o SAF em escala comercial para o Brasil e disponibilizar esse produto para nossos clientes no mercado nacional nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso com a descarbonização", disse em nota o vice-presidente executivo de operações da Vibra, Marcelo Bragança.

A companhia adicionou que, por meio da BR Aviation -- unidade de negócios da Vibra para serviços de abastecimento de aeronaves --, tem conversas avançadas com diferentes companhias da aviação comercial e executiva para fornecimento do produto.

Com 60% de participação no mercado de aviação, a Vibra afirmou em nota que o pioneirismo na importação do produto "quebra barreiras importantes e demonstra a viabilidade de adoção do SAF na aviação brasileira".

Estudos apontam que atualmente o SAF exige custos de produção mais elevados do que o combustível de aviação convencional, o que traz desafios para o desenvolvimento desse mercado.

O SAF é produzido a partir de fontes renováveis e reduz em cerca de 80% as emissões de gases de efeito estufa em comparação ao combustível de aviação convencional, segundo a Vibra.

O produto disponibilizado pela Vibra foi produzido a partir de óleo de cozinha usado (UCO – Used Cooking Oil), uma das matérias-primas de menor intensidade de carbono, já que se trata de um resíduo, disse a companhia.

"Como líderes, estamos preparados para ampliar a oferta de SAF no mercado brasileiro, utilizando nossa infraestrutura em mais de 90 aeroportos e nossa expertise para entregar soluções seguras e competitivas", frisou Bragança.

A Vibra detalhou que o planejamento e a execução do processo que envolveu desde a busca pelo fornecedor, importação, certificações, até a mistura do SAF com o combustível de aviação de origem fóssil na base da Vibra no Galeão, durou 10 meses.

Como parte importante da operação, a Vibra destacou que obteve a certificação ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) para as bases da Vibra em Cubatão e no Galeão, que permite o rastreio da sustentabilidade de toda a cadeia de fornecimento do produto, da matéria-prima, passando pela produção na biorrefinaria até a distribuição via base do aeroporto do Galeão.

(Por Marta Nogueira)