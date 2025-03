Vamos tem lucro de R$213 mi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de locação de veículos pesados Vamos teve lucro líquido de operações continuadas de R$213 milhões no quarto trimestre, uma expansão anual de 17,6%, com forte aumento na receita e melhor no desempenho operacional.

A companhia, que concluiu no ano passado separação de suas operações voltadas a concessionárias de automóveis, que deu origem à Automob, ambas controladas pela holding Simpar, teve um resultado operacional medido pelo Ebitda de R$882,4 milhões, expansão de 27,6% na comparação com um ano antes.

Analistas, em média, esperavam lucro de R$179 milhões e Ebitda de R$903 milhões, segundo dados da LSEG. Não ficou imediatamente claro se os dados são comparáveis.

"Estamos confiantes com as oportunidades para 2025...conforme fato relevante que publicamos em novembro de 24, projetamos R$5 bilhões de capex em novos contratos. Esperamos alugar R$1 bilhão de ativos (novos) e estender outros R$700 milhões em contratos com ativos que já estão em uso com nossos clientes", afirmou a Vamos no balanço.

Sem ajustes, a Vamos encerrou o quarto trimestre com prejuízo líquido de R$68,7 milhões, revertendo resultado positivo de R$238,7 milhões obtido um ano antes.

A frota da empresa no período cresceu 13%, para 51,6 mil veículos.

A empresa terminou dezembro com uma alavancagem de 3,3 vezes ante 3,5 vezes no final de 2023.

Para este ano, a empresa projeta investimento líquido de R$2,1 bilhões, "menor adição de capital novo dos últimos 3 anos, contribuindo de forma relevante para nossos resultados e com a trajetória de desalavancagem combinada com crescimento", afirmou a Vamos.

